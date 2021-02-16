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Hindistan'da facia! Kanala uçan otobüs 36 kişiye mezar oldu

İhlas Haber Ajansı

HİNDİSTAN'da seyir halinde otobüsün kanala düşmesi sonucu 16'sı kadın 36 kişi hayatını kaybetti. 50 kişinin olduğu otobüste kurtarma çabaları sürüyor.

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Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü.

Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Boğularak can verdiler
Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Cesedi bulunanların 16’sının kadın olduğu öğrenildi.

Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti. Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.

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