Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Son 24 saatte 323 bin 144 yeni vaka görülürken, 2 bin 771 ölüm kaydedildi. Sık sık hastanelerin kriz ile mücadele edecek kapasiteyi geçtiği ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarıları yapılıyor. Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda. Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Kkematoryumlarda cenaze yakımına yetişilemiyor...