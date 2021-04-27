Hindistan'da durum çok feci! Koronavirüs salgınında en ağır bedeli onlar ödüyor işte yürek yakan sahneler
HİNDİSTAN'da koronavirüs salgını ülkenin sağlık sistemini çökertti. Ülke genelinden iç yakan görüntüler geliyor. Bir annenin ölen oğlunu taşıdığı görüntü olay oldu. Sağlık malzemeleri karaborsaya düştü. Krematoryumlarda cenaze yakmaya yetişilemiyor. Ülkenin zenginleri ise özel uçaklarla Hindistan'ı terk ediyor...
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Son 24 saatte 323 bin 144 yeni vaka görülürken, 2 bin 771 ölüm kaydedildi. Sık sık hastanelerin kriz ile mücadele edecek kapasiteyi geçtiği ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarıları yapılıyor. Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda. Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Kkematoryumlarda cenaze yakımına yetişilemiyor...
Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Covid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.
Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.
Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.