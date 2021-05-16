Hindistan'da dehşete düşüren görüntü! Yüzlerce ceset ortaya çıktı sebebi ise...
Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da Ganj nehri kıyılarında ortaya çıkan görüntü dehşete düşürdü.
Hindistan’da polis, sığ kum mezarlarına gömülü halde bulunan ve Ganj Nehri kıyılarına vuran cesetleri araştırıyor. Söz konusu ölü bedenlerin Covid-19 kurbanlarına ait olabileceğine inanılıyor.
AP’nin haberine göre polis, ciplerde ve teknelerde mikrofonlu portatif hoparlörler kullanarak insanlardan cesetleri nehirlere atmamalarını isteyerek, "Son ayinleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız" dedi.
Cuma günü yağan yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletine bağlı bir şehir olan Prayagraj'da nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cesetleri açığa çıkardı.
Eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, pazar günü yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde binden fazla Covid-19 kurbanının cesedinin kurtarıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bahse girerim bu bedenlerin Covid-19 ile ilgisi yoktur" dedi.