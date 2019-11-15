Hindistan'da 15 dakika temiz hava 7 dolar
Hava kirliliğinde rekor kıran Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir şirket, temiz havayı parayla satmaya başladı. Müşteriler, tüplerle sunulan temiz havanın 15 dakikası için yaklaşık 7 dolar ödüyor.
Hindistan'da hava kirliliği kritik seviyelere ulaştı.
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Başkent Yeni Delhi'de bir şirket hava kirliliğini fırsata dönüştürdü, oksijen dolu tüpleri 7 dolardan satışa çıkardı.
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Müşteriler, 15'er dakikalık seanslarda sunulan tüplerden 'temiz hava' alıyor.
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İsteyen, temiz havayı aromalı olarak da tercih edebiliyor.
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