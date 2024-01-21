Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü! Ölü ve yaralılar var

Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın Badakhshan düştü. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.

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Hindistan'a ait bir uçak, içindei yolcularla beraber Afganistan'ın Badakhshan bölgesine düştü.

Yerel basın kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu söylüyor. Afganistan Bilgi ve Kültür Dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri bölgeye çok sayıda ekibin yönlendirildiğini belirtti.

Afganistan medyasında çıkan haberlerde, uçağın Tap-Khana Dağı üzerine düştüğü öne sürüldü. Taliban yönetimi de uçağın düştüğünü doğruladı. Bir yetkili, uçağın teknik sorunlar nedeniyle arızalandığını bildirdi. Hintli yetkililerden ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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