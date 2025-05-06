Hindistan 3 bölgeden saldırıyor: Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama

Keşmir'de 22 Nisan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim tırmanırken, korkulan da oldu. Hindistan Pakistan'ı 3 noktadan füzelerle vurdu.

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Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hindistan da, Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattığını bildirdi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

CAMİYİ HEDEF ALDI

Hindistan, Pakistan'da bir camiyi hedef aldı. Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

HİNDİSTAN, SİNDOOR OPERASYONU'NU BAŞLATTI

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattıklarını" duyurdu. Toplam 9 noktanın hedef alındığını, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu ifade eden Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi" açıklamasını yaptı

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden gerilim, özellikle Keşmir bölgesinde yeniden tırmanışa geçti. Yılın ilk aylarından itibaren Cammu ve Keşmir'in kontrol hattı (LoC) boyunca zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşanırken, iki ülke de birbirini sivilleri hedef almakla suçladı.

Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de insan haklarını ihlal etmekle ve askeri varlığını artırmakla eleştirirken, Hindistan ise Pakistan'ı sınır ötesi terör faaliyetlerini desteklemekle suçladı. Diplomatik ilişkilerde de soğukluk dikkat çekerken, her iki ülkenin büyükelçilikleri arasında temaslar kısıtlandı.