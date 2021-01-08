'Hıncımı alamıyorum' deyip anlattı! İrem Derici'nin aldatma itirafı olay oldu
Mastürbasyon itirafıyla olay olan İrem Derici'nin aldatma itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü.
YouTube'da Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayın yapmaya başladı. Kaya'nın son konuğu ise ünlü şarkıcı İrem Derici oldu.
Her açıklaması ve sosyal medyadan paylaşımlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, özel hayatı hakkında yaptığı itiraflarla gündem oldu. Sevgililerini aldattığını itirafında bulunan Derici olay oldu.
Programda Derici “Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama." dedi.
İlişkileri hakkında konuşan Derici "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" diye konuştu.