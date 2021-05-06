Hıncal Uluç'u atlamadı! Cem Yılmaz Gökhan Özoğuz'a Mehmet Günsür'e yazdıklarıyla olay

Cem Yılmaz, en çok yakın arkadaşı Gökhan Özoğuz'a yaptığı yorumla adından söz ettirdi. Daha önce Cem Yılmaz, İbrahim Selim ile Bu Gece programında Tarkan ve Gökhan Özoğuz için ''Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketeki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan'' demişti.