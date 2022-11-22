Hıncal Uluç'a veda! Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlanıyor

Duayen gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uluç için bugün kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı. Törenin ardından Hıncal Uluç'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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Gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve ameliyat olmuştu. Bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumu ağırlaşan Hıncal Uluç, önceki gece yaşamını yitirdi. 1960’lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Uluç, 32 yıldır Sabah gazetesinde köşe yazıyordu.

Habere adanan ömür

1 Kasım 1939’da Kilis’te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Ankara Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde devam etti. Uluç, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçip buradan mezun oldu. Gazeteciliğe 1957’de Ankara’da Yenigün gazetesinin spor servisinde başladı. 1967 yılında Yankı gazetesinde görev aldı. 1990’da Sabah gazetesinde köşe yazılarına başlayan, meslek hayatı boyunca birçok dergiye ve televizyon programına imza atan Hıncal Uluç,A Spor’da da yorumculuk yapıyordu.

Hıncal Uluç için tören düzenlendi

Vefat eden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için tören gerçekleştirildi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yuman Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.

Uluç'un sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarının katıldığı törende, yakınlarının yaptığı konuşmaların ardından dualar edildi.

Hıncal Uluç'un naaşı, törenden sonra öğle vakti Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak CENAZE namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı"

Sabah gazetesinin önünde düzenlenen törende konuşma yapan Gazeteci Hıncal Uluç'un kardeşi Öcal Uluç, "Hıncal Uluç'un ağabeyiyim, 83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zor işlerden biri burada şu an yaptığım konuşma. Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.