Hilal Özdemir'in son hali içler acısı! Erzak yardımı 10 gün yetti gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Hazım Körmükçü ile boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanarak nafakası yatmadığı için aylardır ekonomik güçlükler çektiğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Salgın nedeniyle işleri iptal olduğu için evinden dışarı çıkamayan Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden bir olan Hilal Özdemir, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlandı. Ekonomik zorlukla yaşayan Özdemir, başına gelenleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.
''Yardım geldi ama erzak 10 gün yetti'': 2 çocuğuna bakan Özdemir, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun.
''5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok'': Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibim haklı olarak ihbarname gönderdi. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok. Zaten ödediği zamanda burnumuzdan getirdi.
''Onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum'': Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri. Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."