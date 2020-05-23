Hilal Özdemir'in son hali içler acısı! Erzak yardımı 10 gün yetti gözyaşlarına boğuldu

''Onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum'': Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri. Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."