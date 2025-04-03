Hilal Kaplan'a yapılan çirkin saldırı yargıya taşındı

CHP'li Burak Yıldırım, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'ın bir paylaşımını alıntılayarak ağır ifadeler kullandı. Kaplan, sosyal medyada yayılan iddialara ayetli bir paylaşım ile yanıt vererek iftiraya uğradığını belirtti. Tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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CHP'li Burak Yıldırım, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'ın "Devlet yöneticilerine bayrak açıp devlet kanalında çalışmak istiyorsun. Biraz haysiyeti olan kendi istifa edip giderdi." sözlerini alıntıladı.

Ardından Burak Yıldırım, "Kocasını, kocasının en yakın arkadaşıyla aldatan kadın millete haysiyet dersi veriyor.." ifadelerinde bulundu.

Burak Yıldırım'ın etik olmayan paylaşımına tepkiler gecikmedi.

HİLAL KAPLAN'DAN AYETLİ PAYLAŞIM

Sosyal medyada yayınlanan iddialar sonrası Hilal Kaplan'dan beklenen yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, Avukat Halim Selim'in paylaşımına dikkat çekti.

Ardından şu ifadelere yer verdi:

Allah düşmanın da mert olanını versin ama muhatabımız maalesef esfeli safilin.

İftiradan başka yol bilmeyenlerden iki cihanda davacı olacağımı bu vesileyle tekrar belirteyim. Velhasıl yıldırma ve susturma çabalarınız işe yaramayacak. Vesselâm.

11) “O İftirayı çıkaranlar, içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın, bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin, kazandığı günah nisbetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü vardır.

12) Siz ey müminler, bu dedikoduyu daha işitir işitmez, mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip: “Hâşa, bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir!” demeniz gerekmez miydi?

13) O iftiracılar dört şahit getirselerdi ya! Şahitlerini getirmediklerine göre, onlar Allah katında (Allah’ın hükmüne göre) yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.

14) Hem dünyada hem de ahirette, Allah’ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi.

15) O sırada siz o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah’ın nazarında pek büyük bir vebaldi!” (Nur, 24/11-15).