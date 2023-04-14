Hilal Kaplan, Milat yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendi! 9 ay önce boşanmıştı eski eşten şok iddialar

Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan, Süheyl Öğüt'ten boşandıktan 9 ay sonra Milat Gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile gizlice evlendi. Kaplan'ın evliliği mahkeme evrakında soyadının 'Sarı' olarak yer almasıyla ortaya çıktı. Kaplan'ın eşi Tevfik Emre Sarı'nın eski eşi Asuman Karaca'dan şok iddialar geldi.

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eski eşi Süheyb Öğüt'le birlikte müşteki olarak katıldığı bir davada soyadını "Sarı" olarak değiştirmesi, Kaplan'ın boşandıktan 9 ay sonra yeniden evlendiğini ortaya çıkardı. Hilal Kaplan'ın, Milat gazetesinde Emre Efser müstear ismi ile yazan Tevfik Emre Sarı ile evlendiği ortaya çıktı.

Çekmeköy'deki villada evlendiler...

Hilal Kaplan geçtiğimiz temmuz ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hilal Kaplan, geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdi.

Mahkeme dosyasında soyadı değişince

Sessiz sedasız gerçekleşen evlilik, Hilal Kaplan'ın mahkeme dosyasındaki soyadı değişikliğinden ortaya çıktı. Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde eski eşi Süheyb Öğüt ile birlikte müşteki olarak bir davaya katılan Hilal Kaplan'ın soyadının Sarı olarak değiştiği görüldü.

Hilal Kaplan'ın, eski eşi Süheyl Öğüt ve yeni eşi Tevfik Emre Sarı ile eski fotoğrafı çıktı.

'Aile için tehlike çanları çalıyor' demişti

Sabah yazarı Hilal Kaplan 3 Mayıs 2020'de "Aile için tehlike çanları çalıyor" başlıklı yazısında boşanmaya karşı uyarılarda bulunmuş ve boşanmanın yaygınlaşarak sıradanlaştığı, evlilik öncesi birlikteliği olmayanların yadsınmaya başlandığı yönünde ifadeler kullanmıştı.

'O, ablam diyordu, abladan karı mı oldu'

Hilal Kaplan ile evlenen Tevfik Emre Sarı’nın 2022 Eylül ayında boşandığı eski eşi Asuman Karaca, Emre Sarı ve Hilal Kaplan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Karaca, evlilikleri sırasında, Emre Sarı’nın Hilal Kaplan ile sürekli olarak konuştuğunu, kendisinin Sarı’yı uyardığını buna rağmen eşinin kendisine Hilal Kaplan’ı “Abla” olarak gördüğünü söylediğini ifade etti. Karaca, "Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?" dedi.



'Acelenin sebebi Hilal Kaplan sevdasıymış!'

2015 yılında Tevfik Emre Sarı ile tanıştığını ve sonunda aldatıldığını söyleyen Asuman Karaca süreci şöyle anlattı: "Yıllarımı verdim ona bir de evlat. Sonunda aldatıldım. İşler büyümesin diye çocuğumuz var diye anlaşmalı boşandık. Mücahit Birinci de sözleşmemizi hazırladı. Mahkemeyi araya adam sokup öne çektiler. Ben de bu ne acele diye düşünüyordum. Hilal Kaplan sevdası imiş demek.

Kaplan evliyken, defalarca yüz yüze görüştü

"Ben de beni aldattığı görüntülü konuştuğu Antalyalı Beyza zannetmiştim. Yanılmışım, ses kayıtları elimde. Hepsinin üstünü kapattım evladım için ama değmezmiş. Evli iken defalarca Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü. Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi."

'Kaplan boşanınca bizim aramız bozuldu'

"Villasına gidip geliyordu demek ki altyapı hazırlığı yapılmış. Hilal Kaplan boşandığında bizim de aramız bozulmaya başlamıştı. Hilal abla diyordu koskocaman kadın diyordu, ben de inanıyordum. Kadınlar ne hissederse haklı demek ki."

Hilal Kaplan'ın, eşi Tevfik Emre Sarı'ya 'kardeşim' dediği tweeti ortaya çıktı.

Hilal Kaplan'ı gönderdiği mesajı paylaştı

Söz konusu gelişmelerin ardından Asuman Karaca, kendisine Twitter üzerinden mesaj gönderen Hilal Kaplan’ın iletisini paylaşarak "Elinizden geleni ardınıza koymayınız Hilal Hanım yani Hilal Abla. Ben abla diye bilirken ne dümenler dönmüş. İşiniz gücünüz hukuki tehditler. Avukat da Mücahit Birinci olur" ve "Şaka mı yapıyorsunuz? 6 ayda aşk mı doğdu aranızda? Kiminle evlendiğini biliyor muşunu? Siz nasıl bir teşkilatsınız" dedi.

Hilal Kaplan’ın Karaca’ya gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "İki çocuk annesi Müslüman bir kadına iftira atıyorsunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok. Ne yaşadınız bilmiyorum ama hukuken de hakkımı arayacağım. Sizi Allah’a havale ediyorum. Çok yazık…"

İşte Asuman Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...