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Hilal Kaplan kimdir aslen nereli kiminle evli eşi Süheyb Öğüt mesleği

Hilal Kaplan kimdir aslen nereli kiminle evli eşi Süheyb Öğüt mesleği

Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde darbe hazırlığı var diyen Hilal Kaplan günün konusu oldu. Aynı zamanda Resmi Gazete kararı ile TRT Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hilal Kaplan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Hilal Kaplan kaç yaşında, aslen nereli eşi Süheyb Öğüt kimdir ne iş yapar?

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan,  darbe hazırlığı olduğunu öne sürerek, "Darbe olasılığını, 15 Temmuz'dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi" düşüncesini dile getirdi. Yazısı ile günün konusu olan Hilal Kaplan merak edildi. Peki kimdir Hilal Kaplan kaç yaşında, aslen nereli eşi Süheyb Öğüt kimdir ne iş yapar?

Hilal Kaplan günün en çok merak edilen ve araştırılan isimlerinden biri oldu. Hilal Kaplan, Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan atama kararlarına göre  TRT Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sabah Gazetesi'nde yazarlık yapan Hilal Kaplan'ın hayatı merak edildi. 38 yaşında olan Hilal Kaplan, İstanbul'da doğdu. 2007 yılında Süheyb Öğüt ile evlenen Hilal Kaplan'ın Tayyip Seha Öğüt, Yusuf Derda Öğüt adında çocukları var.

14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı.

Bu kapsamda Hilal Kaplan Öğüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Atama kararının ardından Hilal Kaplan Öğüt'ün hayatı ve biyografisine dair araştırmalar hız kazandı.

Peki Hilal Kaplan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan Öğüt'ün biyografisi...

HİLAL KAPLAN ÖĞÜT KİMDİR?
15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Hilal Kaplan, Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2004 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlayan Kaplan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansa devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının ardından iki başörtülü arkadaşı ile birlikte ''Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık'' başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği ''Her Yöne 80 Dakika'' adlı tartışma programında yorumculuk yapan Hilal Kaplan Öğüt, Sabah Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

Hilal Kaplan, 2007 yılında kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlendi.

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