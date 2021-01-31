BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  GÜNCEL

Hilal Kaplan evli mi eşi Süheyb Öğüt kimdir?

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayınlanan bir programa katılmış ve programın moderatörü tarafından yayından kovulmuştu. Bu olayın ardından birçok vatandaş Hilal Kaplan kimdir, aslen nereli, eşi kimdir ve ne dedi sorularına yanıt aradı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde HaberTürk canlı yayına katılan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan kanal yönetimini ve çalışanlarını FETÖ'cülükle suçlayan ağır ithamlarda bulununca sunucu Hülya Kökenek tarafından yayından alındı. Peki dün geceye damgasını vuran olayın sahibi Hilal Kaplan kimdir? Gazeteci Hilal kaplan nereli? Detayları haberimizde sizler için derledik...

Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2007 yılında Süheyb Öğüt ile evli olan Hilal Kaplan'ın Tayyip Seha Öğüt, Yusuf Derda Öğüt adında çocukları vardır. 

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu, 2006 yılında Boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimine devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının öncesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık." başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

Şu anda TV NET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika adlı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır.

Hilal Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

Çalıştığı gazeteler ise şöyle;
Taraf
Yenişafak
Sabah gazetelerinde çalışmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
İki kadın iki korkunç hayat! Abim tecavüz etti, evlendiğim kocam 'babanla yattım' dedi
Kübra Par'dan CHP yorumu: Bir de sol parti çıkarsa şaşırmamak lazım
Konya Ankara hızlı tren durakları 2021 bilet kaç para oldu?
Fenerbahçe'ye kötü haber! Dimitris Pelkas 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Okullar ne zaman açılacak yüzyüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu?
Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi! Cenk Tosun'un geliş saati belli oldu
Prof.Dr. Bülent Ertuğrul: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz
Aşı randevusu alma: Covid 19 aşı randevusu alma ekranı nasıl kayıt olunur?
Yağışlar işe yaradı! İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40.39'a çıktı
Yorumlar