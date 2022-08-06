Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı, sosyal medyadan duyurdu
Şarkılarıyla, iddialı klipleriyle hafızalara kazınan Hilal Cebeci yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu. Video çekerek hastalığını anlatan Cebeci sağlık durumunun iyi olduğunu en yakın zamanda ameliyat olacağını takipçileriyle paylaştı...
Şarkılarıyla 90'lardan sonra 2000'lere damga vuran Hilal Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. Video çekerek hastalığını duyuran Cebeci sağlık durumunun iyi olduğunu, ameliyat olacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak erken teşhise dikkat çeken Cebeci, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyat olacağını söyledi.
90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cebeci, paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin