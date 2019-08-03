Hilal Altınbilek Kubilay Aka aşkını kanıtlayan fotoğraf! Miray Daner ile ayrılığı olay olmuştu!
Miray Daner'den ayrılırken paylaştığı mesaj ile çok konuşulan Kubilay Aka'nın Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı söyleniyordu, bu iddiayı kanıtlar cinsten bir fotoğraf ortaya çıktı!
Vatanım Sensin dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti, 2,5 yılın ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayrılıklarını duyurmuşlardı. Aka'nın Daner için yazdığı ayrılık mesajı ise çok konuşulmuştu.
Başka bir göze bakmadım: Kubilay Aka, "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz" diyerek çok konuşulan bir ayrılık mesajına imza atmıştı.
İhanet görüntüleri: İhanet söz konusu bile olamaz diyen Aka'nın sözlerinin üzerinden daha sadece birkaç saat geçmişken ortaya çıkan bir fotoğraf ise herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medyaya yayılan bu fotoğraf, ihanet görüntüleri olarak adlandırılmış hatta Aka'nın yanındaki kişinin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel yıldızı Hilal Altınbilek'in olduğu söylenmişti.
El ele mekana girdiler: Ayrılık mesajını sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam Gizli Kalsın adlı mekana oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü. Aka'nın "Çukur" dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği çift, mekanda geç saatlere kadar eğlendi.