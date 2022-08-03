Hilal Altınbilek ile sevgilisi Metin Hara'dan aşk dolu poz! Hilal mi? Adriana mı? sorusu takipçilerini ikiye bölmüştü
Adriana Lima ile birliktelik yaşadıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolü ile adından söz ettiren Hilal Altınbilek ile yeni aşka yelken açan Metin Hara'nın aşkı son gaz devam ediyor. İlişkilerini gizli yaşamayan çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Evlilik arifesinde olan gözde çiftten yeni poz geldi.
Dünyaca ünlü manken, eski Victoria Secret meleği olan Adriana Lima ile birliktelik yaşadıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolü ile adından söz ettiren Hilal Altınbilek ile yeni aşka yelken açmıştı. Birlikteliklerini gizlemeyen çift şimdilerde deniz ile güneşin tadını çıkarıyor. Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni bir fotoğraf geldi
Bir yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Metin Hara, tatilde. Yanlarında arkadaşları Mert Vidinli de bulunan çift yakın dostlarıyla fotoğraf çekildi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile 1.5 yıl aşk yaşayan Metin Hara ile Hilal Altınbilek, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Bozcaada’da tatile çıkmıştı. İkilinin, yaklaşık 15 gündür birlikte olduğu öğrenilmişti.
Birlikteliklerini gizlemeyen Altınbilek ile Hara, sekiz ay önce komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemişti.