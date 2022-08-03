Hilal Altınbilek ile sevgilisi Metin Hara'dan aşk dolu poz! Hilal mi? Adriana mı? sorusu takipçilerini bölmüştü

Dünyaca ünlü manken, eski Victoria Secret meleği olan Adriana Lima ile birliktelik yaşadıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolü ile adından söz ettiren Hilal Altınbilek ile yeni aşka yelken açmıştı. Birlikteliklerini gizlemeyen çift şimdilerde deniz ile güneşin tadını çıkarıyor. Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni bir fotoğraf geldi