Hikmet Tuğsuz Survivor'a mı dönüyor? Hakkında 12 yıl kesinleştirilmiş hapis cezası var
Hikmet Tuğsuz, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olduğu için kaçak yaşıyor. Türkiye'ye giriş yapamayan Hikmet, çekildiği Survivor'a tekrar mı katılacak. Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli olduktan sonra yaptığı o paylaşım kafaları karıştırdı.
Survivor Hikmet, yarışmadaki çıkışlarıyla gündeme geliyordu. Hakkında 12 yıl hapis ve yakalama kararı çıkan Tuğsuz Survivor 2025'te yarışmadan çekilmişti. Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla kafaları karıştırdı.
Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilen Hikmet Tuğsuz, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 45 milyon liralık dolandırıcılık iddialarıyla gündemdeydi.
45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları sebebiyle hakkında yakalama kararı olan Hikmet yarışmadan çekilince gündem olmuştu.
“Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” diyen Hikmet Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşırken Survivor 2026 kadrosu belli olmaya başladı.
Bayhan'ın ilk yarışmacı olarak açıklamasından hemen sonra Hikmet yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.