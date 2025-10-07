Hikmet Tuğsuz Survivor'a mı dönüyor? Hakkında 12 yıl kesinleştirilmiş hapis cezası var

“Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” diyen Hikmet Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşırken Survivor 2026 kadrosu belli olmaya başladı.

Bayhan'ın ilk yarışmacı olarak açıklamasından hemen sonra Hikmet yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.