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Hikmet Genç'ten olay "İmamoğlu" benzetmesi: Yapacağı iş soyunup caddelerde koşmak

Hikmet Genç'ten olay "İmamoğlu" benzetmesi: Yapacağı iş soyunup caddelerde koşmak

Gazeteci Hikmet Genç, canlı yayında Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği "Ekrem İmamoğlu seçimi kaybetmiş olsaydı yapacağı tek iş soyunup caddelerce koşmak olurdu" sözleri tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra gazeteci Hikmet Genç çok tartışılacak bir yoruma imza attı.

İşte genç'in çok konuşulacak sözleri:

"Şener Şen'in çıplak vatandaşı gibi"

Ekrem İmamoğlu binde bir ile eğer seçimi kaybetmiş olsaydı, İl Seçim Kurulu kararı olarak seçim AK Parti'ye verilmiş olsaydı, bu kadar hayvan barınağına yazılmış, TIR parkuruna yazılmış bilmem olmayan binaya yazılmış, bin bir tane şey sonrasında Şener Şen'in çıplak vatandaşı gibi soyunup caddelerde koşmak olurdu. İmamoğlu'nun yapacağı şey budur.

"Sürekli mütebessim hali var ya"

İkna etmek için bu kadar tebessüm, sürekli mütebessim hali var ya, 'Hepinizi kucaklıyacağım' bu laftan iğreniyorum artık. Beni kucaklayamazsın bunca yalandan sonra. En azından 15 milyon 999 bin 999 kişiyi kucakla"

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