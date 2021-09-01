Hık demiş Kılıçdaroğlu’nun burnundan düşmüş
Kadiköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin’i çok saygın (!) bir davranış sergiledi 30 Ağustos törenlerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu törene mesaj gönderiyor Başkomutan sıfatıyla. Erdoğan’ın mesajı okunduğunda bu Ali Narin arkasını dönüyor.. Orada Erdoğan yok, mesaj okuyan biri var. Bu arkadaş kıçını kime dönüyor acaba? Kime saygısızlık yapıyor?
Ali Narin’in bu saygısızlığına kim ne diyor peki? CHP’nin saygı bekleyen lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan bir ses çıkıyor mu? Yok. Ama ortağından var, Meral Akşener’den yani… “Bu da olmadı” diyor kendince… Eyvallah. Kimden destek aldı peki Meral Akşener? Hiç kimseden, “oh oldu” deyip geçtiler..
Münire Arıcı’ya “Rezil” diyenler, “edepsiz” diyenler…
Hepsi sus pus…
Nerede kaldı saygınız arkadaşlar?
Şu Ali Narin’e de bir şey söylesenize.
Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır ektiğini biçiyor olabilir mi acaba?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gün önce Çorum’a gitmişti hatırlarsanız. Çocuğuyla birlikte kaldırımda bekleyen Münire Arıcı’ya hal hatır sordu Kemal Bey. Normalde Münire Arıcı’nın Kılıçdaroğlu’na teşekkür etmesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Kılıçdaroğlu’nu karşısında gören Münire Arıcı, cin görmüş gibi tepki gösterdi.
Bu tepki karşısında Kemal Kılıçdaroğlu sessiz sedasız arkasını döndü ve yoluna devam etti. Kemal Bey ses etmedi ama Fondaş medya boş durmadı, hemen harekete geçti. Kadının ne terbiyesizliği kaldı, ne edebsizliği. Hakaretler, küfürler sosyal medya denilen çukurda havada uçuştu.
Münire Arıcı’yı hedef alanlar onu saygısızlıkla suçladı. “Gülnaz Şırınga” olarak tanıdığımız Özlem Gürses, OdaTV’yi referans alarak “terbiyesiz kadın” dediği Münire Arıcı’yı resmen hedef gösterdi. İsmail Saymaz ise, bu sefer Şırınga Özlem’in gazına gelerek, bir kadına, bir anneye söylenmeyecek ifadeler kullandı:
- Bu rezil kadın.
- Bu edepsiz kadın.
- Daha fazla söylerim ama söylemeyeyim.
Daha ne söyleyecesin İsmail?
Söyleyeceğini söyledin…
“Edepsiz”den daha ağır ne söyleyebilirsin?
Münire Arıcı’yı ayıplayabilirsiniz!
Ama onun edebine, iffetine… dil uzatamazsınız.
Hakaret etmedi…
Küfür etmedi…
Bir vatandaş olarak demokratik tepkisini gösterdi. Evet aşırıya kaçtı, evet örf ve ananelerimize uygun bir davranış sergilemedi. Ama bu sözleri hak etmedi. Ayrıca, Münire Arıcı size saygı duymak zorunda değil. Hayatında ilk kez karşılaştığı Kılıçdaroğlu’na neden böyle davrandığını da sorgulamamız gerekmez mi? Kemal Bey, yıllardır ektiğini biçiyor olabilir mi acaba?
Gelin aşağıdaki yazıda bunu konuşalım.
Yalancı birine saygı gösterilir mi?
Sürekli yalan konuşan birine siz saygı gösterir misiniz? Siyasetçi olması şart değil. Babanız, anneniz, kardeşiniz… her defasında yeni bir yalanla karşınıza çıkarsa… Samimi cevap lütfen; ona karşı saygınızı yitirmez misiniz?
Sizi bilmem ama ben göstermem.
Yalancıya… İftiracıya saygı gösterilmez çünkü.
Münire Arıcı da bunu yaptı.
Ama yaptığının karşılığında linç yedi.
Evinin adresine varana kadar, hedef gösterildi. Halk TV’den Özlem Gürses, yani Şırınga Özlem alenen Münire Arıcı’yı hedef gösterdi. Yerini yurdunu, evini barkını her bir şeyini açık açık deşifre etti…
Yalancıya saygı olur mu?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun saygıyı hak edip etmediğini google’a bakıp görebilirsiniz.
- Katarlı öğrenciler tıp fakültesine sınavsız girecek!
Bu haberin yalan olduğu anlaşılınca T24 sitesi haberi kaldırıp, okuyucularından özür diledi. Ama Kılıçdaroğlu ne özür diledi, ne de attığı twiti sildi. Yalanda ısrar etti. Kılıçdaroğlu’nun o yalanı hala sosyal medya hesabında asılı duruyor.
- Türkiye’de Pakistan Göçmen Merkezi kurulacak.
İngiltere Savunma Bakanı'nın yazdığı Afgan sığınmacılara dair makaleyi çarpıtarak "Türkiye'de merkez kurulacak" şeklinde veren BBC Türkçe özür ve düzeltme metni yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı peki?
Yalanda ısrar etti. BBC haberini sildi ama Kemal Bey’in twiti olduğu gibi yerinde duruyor. Ne bir özür… Ne de başka bir şey…
ByLock yalanı vardı bir de…
“Elimde 180 AK Parti milletvekilinin listesi var” demişti. Habertürk’te Dursun Çiçek’e sordum; “Bu isimler neden açıklanmıyor?” Dursun Bey, “Blöf yapıyor” dedi genel başkanı için. O liste yıllardır açıklanmadı.
Uzatabilirim.
Ama siz çok taze iki üç yalanla yetinin.
Bir de milyonlarca lira tazminata sebep olan iftira serisi var Kemal Bey’in… Tüm bunları alt alta sıraladıktan sonra, şu soruyu kendimize soralım:
- Bu kadar yalan konuşan birine saygı gösterilir mi?
- Halkın yüzde 52’si tarafından seçilen Tayyip Erdoğan’a sabahtan akşama kadar iftira atan birine saygı gösterilir mi?
Sizi bilmem, ben şahsen yalancı birine saygı göstermem. İsmail veya Şırınga… her kimse yalancıya saygı gösteriyorsa başka. Ama aksi görüştelerse, yani yalancıya saygıları yoksa, o zaman Münire Arıcı’ya niye kızıyorlar?