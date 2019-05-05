Hıdırellez dilek duası nasıl okunuşu hıdırellez 2019 gelenekleri
Hıdırellez bugün başlıyor, peki dileklerin kabulu için okunacak hıdırellez dilek duası nedir? Hıdrellez bahara dair bir çok kutlama gibi yeniden doğuş, baharın gelişi, bereket temalarıyla kutlanır. Hıdrellez'de bazı dilekler de dilenir.
Hıdrellez, bahara dair birçok kutlama gibi kökleri paganizme dayanan güzel bir bahar bayramıdır. Bahar bayramlarının tümünde temel amaç insanların ölümden sonra doğuşa duydukları inancın, yeniden dirilme ve canlanma umudunun kutlanmasıdır. Aynı zamanda bolluk ve bereket mevsiminin başlangıcını selamlamak demektir bahar bayramları.
Bolluk ve bereket olgularıyla ilişkili olarak bahar bayramlarının temel özelliklerinden birini her zaman yemekler, yiyecekler ve şölen teması oluşturur. Öncelikle hıdrellez Mezopotamya, Anadolu, Yunanistan ve doğu Akdeniz kültürlerinin ortak kutlamaları arasında yer almaktadır.
5 Mayıs günü akşamı, gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı kişiler olmak düşlenir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır.
Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.
5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.