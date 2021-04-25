İlk gösterini anlatan Kaya "Onun müdavimleri vardı. Çok az başladık. 3-4 kişi... Sonra o 40-50'ye çıktı. Orada büyük özgüven yaptım. Sıfırdan no name paylaşıp öyle bir kitle edinmek çok zordur." ifadelerini kullandı.