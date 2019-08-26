Hiçbir yardımın ulaşmadığı iddia eden köylüler yardım bekliyor!

Ereğli ilçesine bağlı Güneşli köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan selde köyün camisi ve Dursun Sevim ile Sultan Kayacan’a ait iki ev kullanılamaz hale geldi. Selden dolayı kapanan köy yolu, İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yeniden trafiğe açıldı. AFAD ekipleri de köye gelerek zarar tespiti yaparken, köye şu ana kadar hiçbir yardımın ulaşmadığı iddia edildi.

Selden zarar gören Güneşli köyü camisinin temizliği, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Cami halen kullanılamazken köy sakinleri kendi imkanları ile eksikleri tamamlamaya çalışıyor.