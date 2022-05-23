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Hiç yakışmadı, mahvettiler! Bekar kadınlara bakın ne hediye etti: 6 aylık hamile Demet Evgar düğün yaptı

Hiç yakışmadı, mahvettiler! Bekar kadınlara bakın ne hediye etti: 6 aylık hamile Demet Evgar düğün yaptı

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti 6 yıllık ilişkilerini düğünle taçlandırdı. Evgar'ın kadın arkadaşlarına dağıttığı hediye olay olurken, düğüne tepki yağdı.

Hiç yakışmadı, mahvettiler! Bekar kadınlara bakın ne hediye etti: 6 aylık hamile Demet Evgar düğün yaptı

Geçtiğimiz mart ayında Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren oyuncu Demet Evgar'ın (41) hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hiç yakışmadı, mahvettiler! Bekar kadınlara bakın ne hediye etti: 6 aylık hamile Demet Evgar düğün yaptı

Pandemi nedeniyle çift aile arasında apar topar bir nikah gerçekleştirmişti. 

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Hiç yakışmadı, mahvettiler! Bekar kadınlara bakın ne hediye etti: 6 aylık hamile Demet Evgar düğün yaptı

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Evgar'ın Emirgan'daki evlerinin bahçesinde düğün yaptı.

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Hiç yakışmadı, mahvettiler! Bekar kadınlara bakın ne hediye etti: 6 aylık hamile Demet Evgar düğün yaptı

Emirgan'daki evinin bahçesinde düğün yapan Demet Evgar, çok kabarık olmayan sade bir gelinlik tercih etti. 

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