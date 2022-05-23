Hiç yakışmadı, mahvettiler! Bekar kadınlara bakın ne hediye etti: 6 aylık hamile Demet Evgar düğün yaptı
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti 6 yıllık ilişkilerini düğünle taçlandırdı. Evgar'ın kadın arkadaşlarına dağıttığı hediye olay olurken, düğüne tepki yağdı.
Geçtiğimiz mart ayında Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren oyuncu Demet Evgar'ın (41) hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
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Pandemi nedeniyle çift aile arasında apar topar bir nikah gerçekleştirmişti.
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Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Evgar'ın Emirgan'daki evlerinin bahçesinde düğün yaptı.
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Emirgan'daki evinin bahçesinde düğün yapan Demet Evgar, çok kabarık olmayan sade bir gelinlik tercih etti.
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