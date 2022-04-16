'Hiç unutmayacağım' diyen Baba'nın Servet'i Taner Rumeli itiraf etti: Talihsiz süreçti hastanede ağır geçti
Show TV'nin iddialı yapımı 'Baba' ile izleyici karşısına çıkan Taner Rumeli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Taner Rumeli, ilk dizisi ‘Bizim Evin Halleri’nden beri, yani 20 yılı aşkın süredir ekranlarda. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Rumeli şimdilerde ise 'Baba' dizisindeki 'Servet Saruhanlı' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Aynı zamanda Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreterlik görevini de üstlenen Rumeli merak edilenlerini Habertürk'e anlattı.
Baba'nın senaryosunda sizi en çok ne etkiledi? Hikayeyi nasıl buldunuz?
İlk bölümü okuduğumda senaryonun akıcılığı, dili ve gerçekliği beni gerçekten şaşırtmıştı. Metaforlarla örülü, bu ülkede çokça karşılaşabileceğimiz kadar gerçek karakterlerin olduğu, iyi kurulu bir aile hikayesiydi. Özellikle bana önerilen role vurulmuştum diyebilirim.
Haluk Bilginer ile baba-oğul rolündesiniz. Böylesine usta bir sanatçıyla aynı projede yer almak size neler hissettiriyor?
Çok şanslı hissettiriyor. Haluk Bilginer çok özel bir insan gerçekten. Harika bir oyun arkadaşı, harika bir iş arkadaşı. Aslında bu söylediğimi, ekipteki tüm arkadaşlarım için söyleyebilirim. Gerçekten hep beraber harika bir ekip olduk. Haluk Bilginer önderliğinde neşe dolu, sevgi dolu bir setimiz var diyebilirim. Ayrıca Haluk abinin işine olan aşkı, mesleki disiplini de bir oyuncu olarak bana umut veriyor. Onun gibi bir insanla, ustayla böyle bir ekibin içinde çalışmak büyük şans, harika bir deneyim.
Bir ailenin anlatıldığı dizide rol alıyorsunuz. Gerçek hayatta nasıl bir ailede büyüdünüz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
Çekirdek ailemiz 4 kişiydi ama hem anne tarafından, hem baba tarafından çok sıkı ilişkileri olan çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Ben de aile ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini çok severim. Bu nedenle, orta sınıf bir ailede yaşamanın zorluklarını saymazsak oldukça eğlenceli ve sevgi dolu bir çocukluk geçirdim diyebilirim.