"Hiç değişmemişim" deyip paylaştı Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım
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Şu sıralar Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Gündeş, son paylaşımıyla da binlerce beğeni almayı başardı. Ünlü şarkıcı, gençlik yıllarını "Hiç değişmemişim" notuyla paylaştı.
Özel hayatıyla magazin gündeminde kendisine sıkça yer bulan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez yeni paylaşımıyla sosyal medyanın gündemindeydi.
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Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
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"Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi"
Gündeş, yayınladığı gençlik fotoğrafına bir de not düştü: "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi"
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İşte Ebru Gündeş'in binlerce beğeni ve yorum aldığı o paylaşımı...
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