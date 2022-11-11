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"Hiç değişmemişim" deyip paylaştı Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım

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"Hiç değişmemişim" deyip paylaştı Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım

Şu sıralar Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Gündeş, son paylaşımıyla da binlerce beğeni almayı başardı. Ünlü şarkıcı, gençlik yıllarını "Hiç değişmemişim" notuyla paylaştı.

"Hiç değişmemişim" deyip paylaştı Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım

Özel hayatıyla magazin gündeminde kendisine sıkça yer bulan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez yeni paylaşımıyla sosyal medyanın gündemindeydi. 

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"Hiç değişmemişim" deyip paylaştı Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım

Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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"Hiç değişmemişim" deyip paylaştı Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım

"Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi"

Gündeş, yayınladığı gençlik fotoğrafına bir de not düştü: "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi"

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"Hiç değişmemişim" deyip paylaştı Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım

İşte Ebru Gündeş'in binlerce beğeni ve yorum aldığı o paylaşımı...

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