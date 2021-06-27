Hiç böyle bir köy okulu görmediniz çocuklar tam bir doğa eğitimi alıyor
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köy okulunun bahçesi, adeta hayallerin gerçek olduğu bir eğitim sistemine sahip.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köy okulunun bahçesi, 1 TL karşılığında tarım arazisine dönüştürüldü.
Kocaeli`nin İzmit ilçesinde mahalle statüsündeki Çubuklu Osmaniye köyündeki ilkokulun yanında bulunan boş bahçe, öğretmen ve öğrenciler tarafından tarım arazisine dönüştürüldü.
Daha önce görev yaptığı okulun bahçesindeki bir köşede çeşitli sebze ve ürünler yetiştiren Okul Müdürü Kerim Öz, Çubuklu Osmaniye İlkokulu'na atandığı süreçte de tarım projesi hazırlamaya karar verdi.
Okulun hemen arkasında bulunan boş araziyi sahibinden 1 TL karşılığında 4 yıllığına kiralayan Öz, bahçeyi öğretmenler ve öğrencilerin yardımı ile tarım arazisine dönüştürdü.