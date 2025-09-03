Heyelan bini aşkın can aldı! 6 ülkeden destek mesajı

8 KÖYDE TEHLİKE SÜRÜYOR

Yerel kaynaklar, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu bölgede 8 köyün tehlike altında olduğunu ve çok sayıda ailenin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığını bildirdi. Kaynaklar, bölgeye giden yolların kapandığını, bu nedenle uluslararası yardım olmaksızın binlerce kişinin hayatının ciddi risk altında olduğunu aktardı.