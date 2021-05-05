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Heyecanlandıran sızıntı! iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı

Heyecanlandıran sızıntı! iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı

iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni modele ilişkin bir sızıntı iddiası geldi.

Heyecanlandıran sızıntı! iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı

Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Unbox Therapy tarafından paylaşılan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı. 

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Heyecanlandıran sızıntı! iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı

Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor. 

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Heyecanlandıran sızıntı! iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı

Videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. 

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Heyecanlandıran sızıntı! iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı

Yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor. 

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