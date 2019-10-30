Heyecanlandıran keşif! 11 bin 300 yıllık tapınak İbadetlerini burada yapıyorlarmış

Anadolu Ajansı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 11 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tapınak bulundu. Yapılan analizlere göre tapınak 4 stele sahip.

Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'in Dargeçit içesinde, 4 steli bulunan neolitik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkarıldı.

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Kırsal Ilısu Mahallesi'nde "Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar" kapsamında Mardin Müze Müdürlüğünce 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışması devam ediyor.

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Boncuklu Tarla Kazılarının bilimsel danışmanlığını yürüten Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse başkanlığındaki kazı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

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Tapınak ortaya çıkarıldı

Kodaş, neolitik döneme ait, temeli moloz taşlarla örülü duvarlar ve sertleştirilmiş kil tabanları olan yapının açığa çıkarıldığı alanda Göbeklitepe ile aynı döneme ait bir de tapınak ortaya çıkarıldığını dile getirdi. 

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