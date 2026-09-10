Heybet Halbusi ile İbrahim Kalın görüşmesi gündemde! MİT–Irak temasında hangi konular ele alındı?

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak temasları sırasında Meclis Başkanı Heybet Halbusi ile yaptığı görüşme dikkat çekti. “Heybet Halbusi kimdir?”, “İbrahim Kalın ile neden görüştü?”, “MİT–Irak görüşmesinde neler konuşuldu?” ve “Türkiye ile Irak arasında hangi güvenlik konuları ele alındı?” gibi sorular araştırılıyor. Görüşmede güvenlik ve istihbarat işbirliği ile bölgesel gelişmeler öne çıktı. Peki taraflar hangi konularda ortak çalışma mesajı verdi? İşte ayrıntılar...

HEYBET HALBUSİ KİMDİR?

Heybet el-Halbusi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı olarak görev yapan Iraklı siyasetçidir. 2026 yılında Türkiye ile Irak arasındaki siyasi ve güvenlik temaslarında öne çıkan isimler arasında yer aldı. Eylül ayında Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Halbusi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmeler yaptı.

İBRAHİM KALIN İLE HEYBET HALBUSİ NEDEN GÖRÜŞTÜ?

İbrahim Kalın ile Heybet Halbusi arasındaki görüşme, Kalın’ın 30 Haziran 2026’daki Bağdat temasları kapsamında gerçekleşti. Irak Meclis Başkanlığı’nın açıklamasına göre taraflar, Irak ile Türkiye arasındaki işbirliğini özellikle güvenlik alanında geliştirme yollarını ele aldı. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de görüşmenin gündeminde yer aldı.

MİT–IRAK GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Görüşmenin ana başlığını Türkiye–Irak güvenlik ve istihbarat işbirliği oluşturdu. Taraflar, ortak güvenliği güçlendirecek mekanizmaları, bölgesel istikrara katkı sağlayacak adımları ve iki ülkenin ortak çıkarlarını koruyacak işbirliği seçeneklerini değerlendirdi. Kalın’ın aynı ziyaret kapsamında Iraklı üst düzey güvenlik, yargı ve siyasi yetkililerle yaptığı temaslarda da terörle mücadele ve istihbarat paylaşımı öne çıktı.

TÜRKİYE VE IRAK GÜVENLİK İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAK MI?

Açıklamalara göre Ankara ve Bağdat, güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonu daha da geliştirmek istiyor. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüşmesinde de iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak tarafı ise sınır aşan tehditlere karşı ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

İBRAHİM KALIN IRAK’TA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Kalın’ın Irak programı oldukça geniş kapsamlıydı. MİT Başkanı; Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile temas kurdu. Kalın daha sonra Kerkük, Erbil ve Süleymaniye’de de görüşmeler yaptı.

HEYBET HALBUSİ’NİN TÜRKİYE TEMASLARINDA HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKTI?

Halbusi’nin Eylül 2026’daki Ankara ziyaretinde de güvenlik ve bölgesel istikrar başlıkları öne çıktı. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yapılan görüşmede “Terörsüz Türkiye” sürecinin bölgeye etkileri ve Kalkınma Yolu Projesi konuşuldu. Halbusi, Kalkınma Yolu’nun Irak açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.