Hey! Neler oluyor orada?

Buraya kadar olay doğru.

Ama bu Amerikan polisinin ilk ırkçı tavrı değil.

Siyahilere karşı ilk amansız tavrı değil.

İlk önyargılı, adaletsiz duruşu değil…

Birileri de diyecek ki, Trump’ın söylemi ve politikaları bu nefreti, ırkçı ve ayrımcı tavrı körükledi.

Bunlar da doğruluk payı taşıyan değerlendirmeler.

Ama Trump öncesinde de polis şiddeti, ayrımcılık vardı ve yine Afro Amerikalılar, Hispanikler, Araplar “öteki” idi…

Irkçı damar ve hukuksuz uygulamalar hiç eksik oldu mu?

Şu anda neler olup bittiğinden, ABD’de gösteriler esnasında hangi eyalette veya ülke genelinde kaç kişinin öldüğünden ve yaralandığından, ne kadar ölçüsüz güç kullanıldığından kimin haberi var?

Gezi olayları öncesinde Türkiye’ye canlı yayın için tertibat alan yayın kuruluşlarının hangisinin olan bitenden tam olarak haberi var ve Amerikan kamuoyunu, dünya kamuoyunu bilgilendirmeyi kendilerine bir iş edinmiş durumdalar?

Gerçekler acıdır.

Doğrular tatsızdır.

Demokrasi ve insan hakları çığlıkları ABD dışında bir baskı unsurudur ama ABD içinde kamu düzeni ve otoritesi öne çıkar…

İnsan hakları savunucuları ABD söz konusu olunca sesini çıkarmaz.

Susar.

Konu siyahilerin, Kızılderililerin, Hispaniklerin, Arapların ve ülke içinde ezilen, hor görülen, ötekileştirilenlerin haklarına gelince sus pus olurlar.

Trump, Zenofobik, islamofobik söylemlerle seçimi almadı mı?

Kan ve gözyaşını, kini nefreti tırmandıran bu çarpık anlayış değil mi?

Dünyada ve Ortadoğu’da pek çok terörist örgütün arkasındaki Antifa denilen eli kanlı örgüt Amerikan toplumuna zarar vermeseydi, terörist ilan edilir miydi?

Her eyalette gösteriler var, her eyalette onlarca ölümlü, yaralanmalı şiddet olayı gerçekleşiyor.

Trump ancak askeri güçle durumun normalleşeceğini söylüyor.

Göstericilerin ne kadar vahşi, haksız, insanlık dışı olduklarını göstermek için yanan kamu binalarının, polis araçlarının, saldırılan kiliselerin, yağmalanan marketlerin görüntüleri servis ediliyor.

İnsanların eşitlik, adalet ve refahı paylaşma talepleri perdelenmek isteniyor.

Göstericiler tarafından çekilen polis şiddeti görüntüleri olmasa, güvenlik güçlerini elsiz, dilsiz, mazlum melekler gibi gösterecekler. Fakat yoldan geçen köpeği vuran, göstericiye ateş açan polis görüntüleri her şeyi altüst ediyor…

Son söz: Rüzgar eken fırtına biçer.