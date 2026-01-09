Hesapları incelenecek! Sanal bahis oynayanlara kredi ve
Artık kredi başvurularında sadece kredi notuna bakılmıyor… Bankalar, müşterilerin hesap hareketlerini yapay zekâ ve büyük veri analiziyle didik didik inceliyor. Özellikle sanal bahis sitelerine para gönderen, kaynağı belirsiz transfer yapan ya da düzensiz para trafiği olan kişiler, kredi ve kredi kartı başvurularında otomatik olarak reddediliyor. İşte detaylar...
Bankacılık sektöründe “davranışsal risk analizi” adı verilen yeni yöntem hızla yaygınlaşıyor.
Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar “temiz profil” olarak görülürken şu işlemler alarm zillerini çaldırıyor:
Sanal bahis ve şans oyun sitelerine düzenli para çıkışı
Açıklaması olmayan sık transferler
Farklı kişilerden ani ve yüksek tutarlı para giriş-çıkışları
Gelirle uyumsuz harcamalar
Bu tür hareketler tespit edildiğinde, müşteri bankanın iç sisteminde “yüksek riskli” olarak işaretleniyor ve kredi musluğu tamamen kapanıyor.