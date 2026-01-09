BIST 12.164
Hesapları incelenecek! Sanal bahis oynayanlara kredi ve

Artık kredi başvurularında sadece kredi notuna bakılmıyor… Bankalar, müşterilerin hesap hareketlerini yapay zekâ ve büyük veri analiziyle didik didik inceliyor. Özellikle sanal bahis sitelerine para gönderen, kaynağı belirsiz transfer yapan ya da düzensiz para trafiği olan kişiler, kredi ve kredi kartı başvurularında otomatik olarak reddediliyor. İşte detaylar...

Bankacılık sektöründe “davranışsal risk analizi” adı verilen yeni yöntem hızla yaygınlaşıyor.

Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar “temiz profil” olarak görülürken şu işlemler alarm zillerini çaldırıyor:

Sanal bahis ve şans oyun sitelerine düzenli para çıkışı

Açıklaması olmayan sık transferler

Farklı kişilerden ani ve yüksek tutarlı para giriş-çıkışları

Gelirle uyumsuz harcamalar

Bu tür hareketler tespit edildiğinde, müşteri bankanın iç sisteminde “yüksek riskli” olarak işaretleniyor ve kredi musluğu tamamen kapanıyor.

