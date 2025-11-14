Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem olmuştu. Kısa süre sonra Derici’nin Twitter hesabı kapatıldı. Bu gelişmenin ardından 38 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabını da kapatma kararı aldı ve albüm çalışmalarına yoğunlaştı.