BIST 10.515
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.645,61

Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle

|
Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle

Aşk hayatıyla ve keskin açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerine taşınan İrem Derici, sosyal medya hesaplarını ardı ardına kapatmasının ardından ilk kez konuştu. Hem Twitter hem de Instagram'ını kapatan ünlü şarkıcı, günler süren sessizliğini bozarak yeniden paylaşım yaptı.

Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle - Resim: 1

Bu gelişme ayrılık iddialarını gündeme getirirken Derici, her zamanki samimi üslubuyla şu açıklamayı yapmıştı:

15
Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle - Resim: 2

 “Bu ilişki bitmez. Çünkü hangimizin daha deli, hangimizin birbirine daha fazla bağlı olduğu belli değil. Başak burcu enişteniz tüm özellikleriyle karşınızda!”

25
Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle - Resim: 3

Ünlü şarkıcının sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

35
Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle - Resim: 4

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem olmuştu. Kısa süre sonra Derici’nin Twitter hesabı kapatıldı. Bu gelişmenin ardından 38 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabını da kapatma kararı aldı ve albüm çalışmalarına yoğunlaştı.

45