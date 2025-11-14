Hesabını kapatmıştı! Ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni hamle
Aşk hayatıyla ve keskin açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerine taşınan İrem Derici, sosyal medya hesaplarını ardı ardına kapatmasının ardından ilk kez konuştu. Hem Twitter hem de Instagram'ını kapatan ünlü şarkıcı, günler süren sessizliğini bozarak yeniden paylaşım yaptı.
Bu gelişme ayrılık iddialarını gündeme getirirken Derici, her zamanki samimi üslubuyla şu açıklamayı yapmıştı:
“Bu ilişki bitmez. Çünkü hangimizin daha deli, hangimizin birbirine daha fazla bağlı olduğu belli değil. Başak burcu enişteniz tüm özellikleriyle karşınızda!”
Ünlü şarkıcının sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem olmuştu. Kısa süre sonra Derici’nin Twitter hesabı kapatıldı. Bu gelişmenin ardından 38 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabını da kapatma kararı aldı ve albüm çalışmalarına yoğunlaştı.