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Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk maçı (11'ler)

Süper Lig'de Sivasspor'a yenilerek büyük fırsat tepen Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk oluyor. Şampiyonluk umutlarını sürdüren Kanarya mücadeleyi kazanıp, rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek. Küme düşme hattındaki Kayserispor'un ise ligde kalabilmesi için maçı kazanması şart. Şampiyonluk gününde tüm detaylar ve kritik pozisyonlar canlı yayınla İnternethaber'de.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda  saat 20.30'da başlayacak mücadele, BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta şayet Sivasspor'u yenseydi bugün kazandığı takdirde rakiplere bakılmaksızın şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, ligde son hafta maçına 79 puanla üçüncü sırada çıkıyor. Kanarya'nın şampiyon olabilmesi için kendisinin kazanıp, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybetmesi gerekiyor.

İlk 11'ler:
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

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