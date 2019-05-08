Herşey güzel olacak diyen sanatçıları listelemişti! Gani Müjde'den olay tepki

Gani Müjde, Muhammet Safi'ye tepkisini Twitter hesabından bir paylaşımla gösterdi. Müjde, paylaşımında ''Muhammet bey zahmet buyurmuş benim için bir takdirname hazırlamış. Sağolsun, varolsun. Bir gün torunlarıma şerefle göstereceğim bir belge bu'' dedi.