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Herşey gibi ulaşım da onların hakkı

Gerek dostumuza anestezi uygulanması gerek bagajlarda göreceği muamele yaşayacağı sıkıntılar aklınızı kurcalıyor değil mi?

Tatile yada geziye yahut akraba ziyaretlerine çıkacaksınız, Lakin ufak bir sorununuz var. Minik dostunuzu yanınızda götüremiyorsunuz.

Gerek dostumuza anestezi uygulanması gerek bagajlarda göreceği muamele yaşayacağı sıkıntılar aklınızı kurcalıyor değil mi?

İnsanların gelişmesi ve hayvanların gözümüzdeki değerleri hali hazırda olması gerektiği yere geldiği için artık ulaşım sektöründe yeniliğe gidilmesi gerektiğine karar verdik.

Sevimli Pet Taksi ailesi olarak Evcil dostlarımızın konforlu ve rahat şekilde sizlere ulaşması bizim için öncelik teşkil eder

Çalışmalarımızdan aldığımız bilgi ve tecrübe ile evcil hayvanlarımızın transfer hizmetinde en uygun çözümleri sizlere sunuyor ve arzu ettiğiniz Pet Transfer yöntemin göre müşteri odaklı çözümler üretiyoruz.

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