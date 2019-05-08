Herşey çok güzel olacak TT olmuştu! Şimdi de bu paylaşımlar dillerde

Herşey çok güzel olacak TT olmuştu! Şimdi de bu paylaşımlar dillerde

23 Haziran seçimleri için herşey çok güzel olacak mesajları gündeme otururken bugün de tatil beldelerinin belediyelerinden gelen paylaşımlar gündem oldu.

Herşey çok güzel olacak TT olmuştu! Şimdi de bu paylaşımlar dillerde - Sayfa 1

YSK'nın İstanbul kararının ardından tekrar seçimin tarihi belli oldu. Yenilenecek seçimde oy kullanmaya teşvik için bazı belediyeler ''kapalıyız'' diyerek sosyal medya hesaplarından espirili mesajlar yayınladı. Adana Belediyesi, ''23 Haziran'da Adana 150 derece İstanbul'da ikamet eden ve 23 Haziran'da Adana'ya ziyarete gelecek vatandaşlarımızın dikkatine!'' diyerek sandık başına mesajı verdi.

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Herşey çok güzel olacak TT olmuştu! Şimdi de bu paylaşımlar dillerde - Sayfa 2

Bodrum Belediyesi, ''Değerli İstanbullular, aldığımız bilgilere göre, 23 Haziran günü Bodrum'da şiddetli kar yağışı beklendiğinden tüm sahillerimiz kapalıdır. Aynı gün İstanbul'da doğacak güneşin keyfini çıkarmanızı tavsiye ederiz'' mesajını paylaştı.

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Herşey çok güzel olacak TT olmuştu! Şimdi de bu paylaşımlar dillerde - Sayfa 3

Çeşme Belediyesi, ''Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizden 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır'' paylaşımında bulundu.

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Herşey çok güzel olacak TT olmuştu! Şimdi de bu paylaşımlar dillerde - Sayfa 4

Edremit Belediyesi, ''23 Haziran’da “Demokrasi Tadilatı” nedeniyle bir günlüğüne kapalıyız'' diyerek 'sandık başına' mesajı verdi.

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