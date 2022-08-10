Herkesin imrendiği büyük aşk bitiyor! Hamile Fahriye Evcen evi terk edince evliliğin ipleri koptu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin beş yıllık evlilikleri bitiyor. Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen ve ikinci çocuklarını bekleyen ünlü çiftten Fahriye Evcen evi terk etti. Kötü süreçten geçen çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.
2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti büyük aşklarıyla herkesi imrendiriyordu.Oğulları Karan'dan sonra ikinci çocuklarını bekleyen ünlü çiftin aşklarına nazar değdi. Kötü bir süreçten geçen ikilinin beş yıllık evliliklerini sonlandıracakları iddia edildi.
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuklarını bekledikleri haberini sevenlerine duyurmuşlardı.
Son zamanlarda evliliğine nazar değen Evcen'in zor süreçlerden geçtiği iddia edildi. Önce bir mekanda oğlu Karan için müşterilerden biriyle tartışan Evcen, ardından Korona virüse yakalanmıştı.
Bir süredir kendilerini evde izole eden Özçivit ailesinin evliliklerine kriz çıktı. Fahriye Evcen'in kayınvalidesiyle sonra da eşi ile tartıştığı için evi terk ettiği iddia edildi.