Herkesin evinde var ancak bu ülkede yasaklandı! İşte dünyada yasaklanan gıdalar
Dünyada neredeyse her insanın evinde yer alan ve sıkça tükettiği bazı gıdalar kimi ülkelerde yasaklandı.
Market raflarında zararlı katkı maddeleri ve koruyucu içeren gıdalar bulunuyor. Üstelik bu gıdalar birçok insanın her gün tükettiği günlük yiyeceklerden oluşuyor.
İşte bazı ülkelerde yasaklanan gıdalar
Margarin
Uzmanların sık sık uyardığı trans yağlar, metabolizma sorunlarına, yüksek tansiyona ve kardiyovasküler hastalıklara yol açıyor. En yüksek trans yağ yüzdesi margarinde bulunuyor. Ürünün toplam ağırlığının yaklaşık yüzde 15'i trans yağdan oluşuyor.
Bu nedenle margarin ve trans yağlı gıdalar, Kanada, Danimarka ve İsviçre'de yasaklanmıştır. Ayrıca birçok ülkede de trans yağ, miktarına göre yasaklanmıştır.
Tahıllı barlar
Yulaftan yapılan veya farklı içeriklerden oluşan tahıllı barlar, tüm dünyada temel vitamin ve mineralleri içeren sağlıklı gıda olarak kabul edilir.