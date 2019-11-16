HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Herkesi ilgilendiriyor! Çalışana göre mesai saati uygulaması masada

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun istihdam çalıştayından mesai saatlerinin çalışanlara göre ayrı ayrı belirlenmesi, bir işyerine bağlı olmadan uzaktan iş yapma gibi öneriler çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, geleceğin çalışma şekillerinde 'uzaktan ve yerinden çalışma' ile 'daha az çalışma daha çok kendini yaşama' eğilimlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Uçum başkanlığında önceki gün Çankaya Köşkü'nde 'İstihdamın Korunması, Geliştirilmesi ve Gelir Güvencesi Bağlamında Yeni Çalışma İlişkileri Çalıştayı' düzenlendi.

Toplantıda, çalışma sürelerinde dinamik uygulanmaması da görüşülürken, işe başlangıç ve bitiş saatlerinin çalışan tarafından ya da çalışana göre belirlenmesi konusu ile çalışılan günlerde farklı farklı çalışma sürelerinin belirlenmesi önerileri de getirildi.

İş sözleşmesi türlerinde çeşitliliğin artırılması

İş sözleşmesi türlerinde çeşitliliğin artırılmasının de ele alındığı çalıştayda, belirli iş sözleşmelerinde güvenceli değişiklik yapılabileceği gibi tespit ve öneriler de ele alındı.

Erdoğan'a sunulacak

Toplantıdan çıkan istihdam mevzuatındaki değişikliklere dair öneriler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

İlgili Haberler
BDDK onlarca personel alımı yapacak! Erdoğan imzaladı! Zorunlu nedenler sonucu işinden uzak kalanlara müjde Yargıtay'dan emsal karar! Sakın bunu yapmayın! Hem işinden hem tazminattan oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kredi kartı yıllık aidatı ödemek zorunda değilsiniz! İşte kurtulmanın yolları; Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ferhat Abdi Şahin'i bitiren 4 dakika 30 saniye! Ahmet Hakan yazdı
Ferdi Kadıoğlu şov yaptı Ersun Yanal topa tutuldu
İstanbul Pendik'te kan donduran akraba kavgası! 3 kişi öldü
İçişleri Bakanlığı yayınladı milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak
İtalyanlardan Merih Demiral için ilginç benzetme
Rasulayn'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Baroni: Kocaman sakin Yanal agresif
BDDK onlarca personel alımı yapacak!
A Milli Takım liderlik için Andorra deplasmanında
Fitness hakkında doğru bilinen yanlışlar ağrınız varsa...
Emre Belözoğlu'ndan ince gönderme
Cuma mesajları resimli yeni hayırlı cumalar mesajları kısa
Yorumlar