Herkesi bir güzel kandırmış! Başını açan Hanife Gürdal'ın şu videolarına bakın

Ancak tesettürü çıkararak eski haline yeniden dönen Hanife Gürdal, bu sefer sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Yeni açtığı hesabında sadece tanıdıklarıyla takipleşen Gürdal, çektiği videolarla yine çok konuşulmayı başardı.

İşte Hanife Gürdal'ın açıldıktan sonraki videoları