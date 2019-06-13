Herkesi bir güzel kandırmış! Başını açan Hanife Gürdal'ın şu videolarına bakın
Gelin adayı olarak ekranlarda göründükten sonra evlilik programlarının yalan olduğunu itiraf eden Hanife Gürdal, başını açmasının ardından olay paylaşımlar yapmaya başladı.
Bir dönemin oldukça tepki çeken Esra Erol'un ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında damat adaylarını sürekli reddetmesiyle bilinen Hanife Gürdal, geçtiğimiz gün başını açma kararıyla çok konuşulmuştu. Başörtülü fotoğraflarını paylaştığı eski sosyal medya hesabını kapatan Hanife, yeni hesabındaki paylaşımlarıyla bugün yine gündeme gelmeyi başardı.
İzdivaç programlarından önce başı açık olan Hanife Gürdal'ın, gündeme gelme amacıyla başını kapattığı iddia edilmişti. Yayından kaldırılan evlilik programlarından sonra ise ülke çapında tanınan Gürdal, sosyal medya hesabından tesettür markalarının adeta reklam yüzü olmuş ve başörtüsüyle yaşamına devam etmişti.
Ancak tesettürü çıkararak eski haline yeniden dönen Hanife Gürdal, bu sefer sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Yeni açtığı hesabında sadece tanıdıklarıyla takipleşen Gürdal, çektiği videolarla yine çok konuşulmayı başardı.
İşte Hanife Gürdal'ın açıldıktan sonraki videoları
Pompacılığa başlamıştı:
Öte yandan Hanife Gürdal başını açmadan önce geçtiğimiz aylarda bir petrol istasyonunda işe başlamıştı. Bunun da Hanife'nin o petrol markasıyla reklam anlaşması sonucu olduğu iddia edilmişti.