Herkese söyledi ama kimse inanmadı! Diyarbakır'da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisi okula götürdüğü silahla intihar etti. Okulda intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediği ancak arkadaşlarının bunu ciddiye almadığı ortaya çıktı.
Olay Bismil Fatih Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Ders saatinde lavaboya gideceğini söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D., sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti.
Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.