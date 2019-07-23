Herkes zararlarını konuşuyor! Uzmanlar ters köşe yaptı işte stresin yararları
Stresin zararının olduğu kadar zihinsel gelişimi ve hafızayı da güçlendirdiğini söyleyen Uz. Dr. Fulden Küçük, önemli açıklamalarda bulundu.
Stresin, zannedilenin aksine zararlı bir şey olmadığını vurgulayan Küçük, günümüzde basın ve medyada stresin her zaman kötü bir şey olarak konuşulduğunu belirtti. Küçük, stresin zannedilenin aksine faydası olduğunu savunarak açıklamalarda bulundu.
Stresin, vücudumuzun istediği bir reaksiyon olduğunu belirten Küçük, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Yapılan araştırmalarda iyi stres diye bir tanım var. Az dozda, uygun etkideki stresin zihinsel aktiviteyi ve hafızayı güçlendirdiği, vücudun enerjisini sağladığını söylüyorlar."
Stressiz hayat ölüm demektir: "Vücudumuzda stres olmadan olmaz. Eğer stres yoksa sinir sistemimiz ölmüş demektir. Stressiz bir hayat ölüm demektir. Aynı zamanda yüksek dozda, kontrol edemediğimiz stres de tedavi edilemeyen hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu dengeyi oluşturmamız gerekiyor"
İnsanın düşmanı olabilir: Stresin iyi yönetilemediği zaman hayat kalitesini düşürücü bir etkisi olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Nergis Öksüz ise, "Stres insanın bu anlamda düşmanı olabilir." diyerek şu ifadelere yer verdi: