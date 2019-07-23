Herkes zararlarını konuşuyor! Uzmanlar ters köşe yaptı işte stresin yararları

Stresin, vücudumuzun istediği bir reaksiyon olduğunu belirten Küçük, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Yapılan araştırmalarda iyi stres diye bir tanım var. Az dozda, uygun etkideki stresin zihinsel aktiviteyi ve hafızayı güçlendirdiği, vücudun enerjisini sağladığını söylüyorlar."