Herkes zaman zaman şikayet ediyor! Kulak çınlamasının büyük tehlikesi

Kulakta ya da kafanın içinde duyulan seslerin kulak çınlaması olarak tanımlandığını belirten KBB Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Kulak çınlaması kişi de zaman zaman ya da sürekli olarak görülebilir. Sesin tınısı kalın veya çok ince olabilir, tek kulağı ya da her ikisini birden etkileyebilir, bu durum kişiden kişiye değişebilir. Çınlama sürekli olduğunda kişiyi rahatsız edip gündelik yaşamı olumsuz şekilde etkileyebilir" dedi.