Herkes zaman zaman şikayet ediyor! Kulak çınlamasının büyük tehlikesi
7'den 70'e herkeste görülmesi muhtemel olan kulak çınlamasının tehlikeli olabileceğinden bahseden KBB Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, kulak çınlamasının bir hastalık habercisi görevi görebileceğini belirtti.
Kulakta ya da kafanın içinde duyulan seslerin kulak çınlaması olarak tanımlandığını belirten KBB Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Kulak çınlaması kişi de zaman zaman ya da sürekli olarak görülebilir. Sesin tınısı kalın veya çok ince olabilir, tek kulağı ya da her ikisini birden etkileyebilir, bu durum kişiden kişiye değişebilir. Çınlama sürekli olduğunda kişiyi rahatsız edip gündelik yaşamı olumsuz şekilde etkileyebilir" dedi.
Kulak çınlamasının objektif ve subjektif olmak üzere ikiye ayrıldığını dile getiren Şentürk, "Objektif çınlama; kulaktaki sesleri hasta ile birlikte başkalarının da duyduğu durumdur." şeklinde konuştu.
"Subjektif çınlama da ise sesleri sadece hasta duyar." diyen Şentürk, "Kulak çınlaması sebebi çoğunlukla basit ve iyi huylu nedenler olabildiği gibi daha ciddi sorunlar da olabilir." dedi.
Nedenleri nelerdir?
Sık karşılaşılan nedenleri ise; iç kulakta yer alan işitme sinir uçlarındaki hasar, kulak kiri, kulak zarındaki sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit, sinüzit, kulak bölgesine alınan travmalar, orta kulakta sıvı birikmesi, orta kulak kemikçiklerinin eklem yerlerinin sertleşmesi, orta kulakta yer alan kasların istemsiz kasılması...