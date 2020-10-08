Herkes yenileceğini düşünüyor! Bu turşunun sadece suyu içiliyor

Bunlardan en sıra dışı ve az duyulanı çam kozalağı turşusu. Eskişehir’de turşu dükkanı işleten Maviye Ünal, kozalak turşusunu satan nadir işletme sahiplerinden. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı çeken insanların bu turşuyu talep ettiğini belirten Ünal; “Çam kozalağı turşusu normal turşular gibi kuruluyor. Kozalak turşusu henüz herkes tarafından bilinen bir ürün değil. Ama solunum rahatsızlığı olan insanlar bunu iyi biliyor ve faydalarından dolayı müşterimiz oluyor” dedi.