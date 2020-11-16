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Herkes videoyu konuşuyor! Antalya'da sokakta çocukları ekonomi sohbeti izleyenleri güldürdü

ANTALTA’da bir binanın bahçesinde bir araya gelen ve yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocuklar, oyun oynamak yerine ekonomiyi konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kur tartışması yapan çocukların, Türkiye-ABD kıyaslaması yaptığı da duyuldu.

İhlas Haber Ajansı

Bir araya gelen 4 arkadaş, yaşlarına bakmadan kaldırıma oturarak ekonomiyi ele aldı. Sokakta oyun oynaması gereken ve yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların ekonomi üzerine tartışma yaptığı anlar, karşı binada oturan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yer bulan görüntülerde, çocukların Türkiye-ABD arasında kıyaslama yaptığı, ülkeler arası verilen maaşlar üzerine konuştukları görüldü.

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