Herkes TRT1 Barbaros bekliyordu şaşırttı Engin Altan Düzyatan'ın partneri belli oldu
TRT1'de yayımlanacak olan Barbaros dizisi hakkında haber beklerken Engin Altan Düzyatan bir filme imza attı. Partneri de belli oldu.
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından TRT1 ekranlarında Barbaros dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Alta Düzyatan, yeni hamlesiyle şaşırttı. Düzyatan'ın hayranları her gün yeni dizisi Barbaros hakkında bir gelişme var mı merakı yaşarken o bir filme imza attı.
ESFilm'in TRT için hazırladığı Barbaros dizisinin çekimlerine hazırlanan Engin Altan Düzyatan mart ayında bir filmde rol alacak. Babamın Kemanı adlı filmin yapımcılığına BKM imza atacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaoğlu oturacak. Engin Altan Düzyatan'a filmde Belçim Bilgin eşlik edecek.
Öte yandan Düzyatan'ın başrolünü Ulaş Tuna Astepe'yle paylaşacağı Barbaros'un çekimlerinin ise martın son haftası başlaması planlanıyor.