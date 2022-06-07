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Herkes ters köşe olacak! TOGG fiyatında büyük sürpriz

Herkes ters köşe olacak! TOGG fiyatında büyük sürpriz

Yerli ve milli otomobil TOGG daha çıkmadan fiyatıyla ilgili büyük bir sürpriz ortaya çıktı. Tüm detaylar haberimizde...

Herkes ters köşe olacak! TOGG fiyatında büyük sürpriz

Türkiye TOGG’un satışa sunulmasını bekliyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin çıkışına sayılı günler kala fiyat etiketi de netleşmeye başladı.

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Herkes ters köşe olacak! TOGG fiyatında büyük sürpriz

Hayli uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan TOGG’un SUV versiyonu çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl yollara çıkmış olacak.

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Herkes ters köşe olacak! TOGG fiyatında büyük sürpriz

Tamamen elektrikli bir şekilde karşımıza çıkacak olan TOGG, şimdiye kadar pek çok sahnede boy gösterdi. Hatta TOGG’u son olarak Almanya sokaklarında görmüştük.

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Herkes ters köşe olacak! TOGG fiyatında büyük sürpriz

Elbette TOGG’un çıkışı ile birlikte kafalarda soru işareti oluşturan pek çok mevzu var. Bunlardan birisi de fiyat etiketi.

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